برشلونة يكسب أوساسونا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني

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تأهل فريق برشلونة إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على نظيره أوساسونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن نصف نهائي البطولة.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول عند الدقيقة 58 بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان سددها يمين الحارس سيرجيو هيريرا، وأضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 93، إذ تلقى كرة عرضية من جواو فيليكس، سددها يمين الحارس هيريرا.

وسيلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد الأحد المقبل في نهائي السوبر، على ملعب الأول بارك، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه على أتليتكو مدريد 5 – 3.