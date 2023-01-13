برشلونة يلاقي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم

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صعد فريق برشلونة للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه 4-2 بركلات الترجيح على نظيره ريال بيتيس أمس الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث تقدم برشلونة بهدف عن طريق اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، وعادل اللاعب نبيل فقير لبيتيس في الدقيقة 77، وفي الوقت الإضافي أحرز اللاعب أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن اللاعب لورينزو مورن منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.

وبهذا الفوز ضرب برشلونة موعداً في المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على فالنسيا.