برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد 11 نقطة في الصدارة

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واصل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، انتصاراته المتتالية وابتعد 11 نقطة مؤقتا في الصدارة بفوزه الثمين على فياريال مضيفه (1-0)، الأحد، على ملعب «لاسيراميكا» في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني.

وحقق النادي الكتالوني الذي غاب عن صفوفه قائده سيرجيو بوسكيتس وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، الأهم قبل مواجهة، الخميس المقبل، مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه، في ذهاب المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بتسجيله هدف الفوز في الشوط الأول عبر واعده بيدري وتحديدا عند الدقيقة 18 وحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وهو الفوز الثامن تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات والسادس في الدوري فعزز موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ضد إلتشي ضيفه إلى، الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته في مونديال الأندية في المغرب والذي توج بلقبه على حساب الهلال السعودي (5-3).

كما واصل برشلونة الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في ملعب «كامب نو» في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.