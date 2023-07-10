برشلونة يوجه صدمة قوية لـ نيمار

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين، موقف برشلونة من استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مجددًا.

وكان نيمار لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني، حتى قرر الرحيل في موسم 2017 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتبدأ رحلته المنازعات بينهما.

ووصل الأمر بين نيمار ونادي برشلونة إلى المحاكم القضائية، بسبب رغبته في الحصول على مستحقات المالية المتأخرة، والتي جاءت بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.