برشلونة يوجه صدمة قوية لـ نيمار

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين، موقف برشلونة من استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مجددًا.
وكان نيمار لاعبًا في صفوف برشلونة الإسباني، حتى قرر الرحيل في موسم 2017 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتبدأ رحلته المنازعات بينهما.
ووصل الأمر بين نيمار ونادي برشلونة إلى المحاكم القضائية، بسبب رغبته في الحصول على مستحقات المالية المتأخرة، والتي جاءت بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الاثنين، أن وكلاء نيمار عرضوا اللاعب البرازيلي مرة أخرى على برشلونة وخوان لابورتا، للانتقال إلى مجددًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.
وحصل وكلاء نيمار على رفض قاطع من قبل نادي برشلونة، الذي رفض مناقشة فكرة عودة اللاعب لصفوفه مرة أخرى لعدة أسباب يأتي أهمها النزاعات القضائية الحالية بينهما.
والجانب الإقتصادي الذي يعد أهم خطط لابورتا في الفترة الحالية، في ظل ضخامة راتب نيمار، وما سوف يسببه في غرفة الملابس.