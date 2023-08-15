برعايةِ أميرِ منطقة الجوف.. محافظ القريات يُدشّن فعاليات مهرجان تسويق المنتجات الزراعية الأول

المناطق-الجوف

برعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز،أمير منطقة الجوف،دشَّن محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر،أمس في المركز الحضاري بمحافظة القريات،فعاليات مهرجان “تسويق المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة” الذي ينظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة،وذلك بحضور عدد من الأهالي والمسؤولين والمهتمين والمنتجين.

ويستهدف المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام، دعم صغار المزارعين والمنتجين، والحرفيين والمهتمين،وتسويق منتجاتهم، وذلك بمشاركة (٣٢) عارضًا من المزارعين والنحَّالين، و(١٧) من الأسر المنتجة،وعربات الطعام.

وشهد الحفل مشاركات شعرية وإنشادية،بالإضافة إلى تكريم عدد من الجهات.

وتجوّل بعد ذلك محافظ القريات في جناح الإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية،وأركان المشاركين المزارعين،مُطّلعًا على المنتجات الزراعية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية.

وأكّد محافظ القريات أنَّ مهرجان “تسويق المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة” يحظى بمتابعة واهتمام من سموِّ أميرِ منطقة الجوف؛لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي.

كما أعرب المشاركون في المهرجان عن شكرهم لسموِّ أميرِ المنطقة على دعمهاللمهرجان،الذي منحهم الفرصة لتسويق منتجاتهم وتبادل خبراتهم وأفكارهم، والتجارب فيما بينهم.

الجدير بالذكر أنّ برامج المهرجان تتضمَّن إقامة مجموعة من الورش الزراعية المتخصصة لتطوير المنتجين، وعددًا من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات ترفيهية للأطفال.