برعايةِ أمير الجوف.. جمعية “بشراكم” تكرِّم حفظة كتاب الله

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برعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز،أمير منطقة الجوف،أُقيم مساء اليوم,حفل تكريم حفظة كتاب الله الكريم،الذي تُنظمه جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف،بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان،وعددٍ من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة,وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم,ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الهشال،شكر فيها سموَّ أميرِ المنطقة على رعايته ودعمه المستمر وتشجيعه حفظةَ كتاب الله،مستعرضًا برامج وأنشطة الجمعية المتنوعة،التي تُعنى بكتاب الله -عزَّ وجلَّ- وتحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة سموِّ أميرِ المنطقة،سائلًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

بعد ذلك استمع الحضور لتلاوات بعض الطلاب،وشاهدوا عرضًا مرئيًّا عن الجمعية وأنشطتها.

ثم كرَّم وكيل الإمارة الجهات الداعمة، وسلَّم 12 طالبًا وطالبةً من حفظة كتاب الله جوائزَهم التشجيعيةَ والهدايا التذكارية، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد،ومواصلة هذه الجهود في ظل ما تحظى بها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من دعم وعناية قيادة هذه البلاد الغالية.