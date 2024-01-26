برعاية أميرِ منطقة الجوف.. اختتام ملتقى حماية ٢ تحت شعار “كن واعيًا”

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برعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اختتم أمس، ملتقى حماية ٢ تحت شعار “كن واعياً”, الذي دشّنه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، بتنظيم من منشآت التدريب التّقني والمهني بالمحافظة.

وهدف الملتقى إلى توعية المتدربين والمتدربات وجميع أفراد المجتمع بالمخاطر الصحيّة والفكريّة، وغرس المبادئ والقيم الوطنيّة، ونشر ثقافة العمل الجاد، والتعريف بالتقنيات الحديثة وسبل الاستفادة منها.

وقد بلغ عدد زوار الملتقى ٢٧٠٠ متدرب ومتدربة وطلاب وطالبات مدارس التعليم العام خلال 3 أيام في الفترة الصباحية, بمشاركة 11 جهة حكومية وخاصة ذات علاقة.

وأعرب مدير الإدارة العامّة للتدريب التّقني والمهني بمنطقة الجوف ماجد العتيبي، عن شكره وتقديره لسموّ أمير المنطقة لرعايته لملتقى حماية 2, مؤكدا أن ما يلقاه التدريب التقني بالمنطقة من اهتمام ومتابعة من سموّ أمير منطقة الجوف يجسد اهتمامه بأبنائه المتدرّبين والمتدربات ودورهم الرّيادي في تحقيق تطلّعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية المملكة 2030.