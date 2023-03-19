برعاية أمير الجوف.. تكريم الفائزين في مسابقة خسارة الوزن والماراثون

المناطق_واس

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أقيم اليوم سباق الماراثون وتكريم الفائزين في مسابقة خسارة الوزن والماراثون ضمن أنشطة جائزة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وحرمه للرياضة المجتمعية في نسختها الثانية، بحضور مستشار أمير منطقة الجوف والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى السناني كلمته نقل فيها تحيات سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى ما يوليه سموه من اهتمام ملموس ممثلاً في البرامج والمبادرات التي يرعاها للرياضة المجتمعية في المنطقة، مؤكداً حرص سمو أمير منطقة الجوف على الجائزة كل عام.

وأوضح أن سموه يولي اهتمامًا كبيراً في هذا المجال ضمن المبادرات والبرامج التي تعمل عليها إمارة المنطقة في مجال الرياضة والشباب؛ لبناء مجتمع حيوي يهدف إلى تحقيق أبرز مستهدفات رؤية 2030 في زيادة مستويات النشاط البدني بين الشرائح السكانية، إضافة إلى زيادة نسبة سكان المنطقة المشاركين بانتظام في النشاط البدني.

عقب ذلك، قدم رئيس لجنة الجائزة الدكتور أحمد بن مضيف السفياني الثقفي شكره لسمو أمير المنطقة وحرمه على الدعم المباشر للجائزة في نسختيها، مستعرضاً أعمال لجنة الجائزة والنماذج الملهمة من الفائزين في عرض مرئي.

وبدأت نقطة انطلاق سباق الماراثون من متحف صحاري إلى نادي الأمانة التطوعي بمدينة سكاكا، بمسافة إجمالية تصل إلى خمسة عشر كيلو متراُ، حيث وصل عدد المسجلين في الماراثون 237 متسابقاً، واجتاز المتسابق الأول كامل مسافة السباق في مدة زمنية مقدارها ساعة وتسع دقائق.

أما في مسابقة خسارة الوزن فقد تقدم للمسابقة 128 متسابقاُ ومتسابقة، خسر المتصدر في هذه المسابقة إجمالي 26.9 كيلو من وزنه، وسجل متسابق أعلى خطوات حيث بلغت 1.313 مليون خطوة في كامل فترة المسابقة والتي كانت مدتها 12 أسبوعاً.

يذكر أن سباق الجري وتكريم الفائزات بمسابقة خسارة الوزن والجري (للنساء) سيقام يوم الاثنين 8/28 /1444هـ، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة أكثر من 200000 ريال.