برعاية أمير الجوف .. تنطلق غداً النّسخة الـ 10 من مهرجان تمور الجوف بدومة الجندل

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برعاية من صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تنطلق غدًا فعاليّات مهرجان تمور الجوف العاشر “حلوة الجوف” في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، بتنظيم من بلدية دومة الجندل، ومشاركة المزارعين والمنتجين والخبراء والمهتمّين.

وبيّن محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، أنّ انطلاق النسخة العاشرة للمهرجان استمرار لمسيرة تميّز أصبحت خلاله تمور الجوف “حلوة الجوف” تشكّل علامة مميّزة في مهرجانات التّمور في المملكة، وهو ما يجعلها منافسة في مختلف الأسواق المحليّة والإقليميّة والعالميّة.

وأشاد التمياط بحرص واهتمام ودعم سموّ أمير منطقة الجوف، ودعمه الكبير الذي تحظى به المحافظة من سموّ أمير المنطقة، مؤكدًا اكتمال الاستعدادات وجميع التجهيزات لانطلاق المهرجان الذي يستهدف تسويق التّمور، ودعم المزارعين وتنشيط الحركة السياحيّة والاقتصاديّة.

يذكر أن اللجنة المنظّمة للمهرجان قد أعلنت عن جائزة صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف لأفضل تمر مكنوز وقيمتها 100,000 ريال، وعن جائزة لأفضل منتجات تحويليّة من التّمور، وجائزة أخرى لأفضل جناح للأسر المنتجة المشاركة في المهرجان.