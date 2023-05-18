برعاية أمير الجوف .. وكيل إمارة المنطقة يدشن أعمال ملتقى الإسناد الحكومي للقطاع غير الربحي بالمنطقة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم (ملتقى الإسناد الحكومي الأول للقطاع غير الربحي “لقاء وارتقاء 3”) الذي ينظمه مركز تمكين القطاع غير الربحي بالإمارة في مدينة سكاكا، ويستهدف الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وقدمه مندوبو الوزارات المشاركة.

وألقى وكيل الإمارة كلمة سمو أمير المنطقة، حيث نوّه سموه فيها بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع غير الربحي لتحقيق رؤية السعودية 2030 ، وما أكده سمو ولي العهد -حفظه الله- بأن المملكة تستهدف الوصول إلى قطاع غير ربحي مهم ومبادر وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافة والمجالات البحثية.

وتطلع سمو أمير الجوف من الملتقى , أن يسهم في إيجاد قطاع غير ربحي ممكن ومؤهل يعمل باحترافية ويكون مواكباً لتطلعات القيادة ويسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وشهد الملتقى 4 جلسات جرى خلالها تقديم 11 ورقة عمل، واستعرض المستشار الخاص لسمو أمير الجوف المشرف على مركز تمكين القطاع غير الربحي بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني في ورقة بعنوان : “الإسناد الحكومي تساؤلات وتطلعات” 6 محاور من أبرزها رؤية السعودية 2030 ودور القطاع غير الربحي، والإسناد الحكومي والخصخصة والحوكمة.

وقدم مندوبو الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فرص الإسناد المتاحة ومجالاتها.

كما تناول الملتقى جهود الجهات الحكومية في المبادرات بإسناد بعض الخدمات للقطاع غير الربحي.

ويهدف الملتقى للتعريف بالإسناد والمنافسات الحكومية والخطوات العملية لإعداد العروض الفنية لمنصة اعتماد، وتأهيل القطاع غير الربحي للدخول في منافسات حكومية، والتعامل مع منصة اعتماد.

ويأتي الملتقى ضمن جهود مركز تمكين القطاع غير الربحي بإمارة منطقة الجوف التي تستهدف تطوير ودعم الجمعيات والمنظمات غير الربحية والتعريف بفرص إسناد الخدمات الحكومية.