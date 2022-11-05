برعاية أمير الجوف .. وكيل الإمارة يفتتح ندوة ” الأمن الغذائي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية “

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد السلطان ، اليوم ، في دار العلوم بمركز عبد الرحمن السديري الثقافي أعمال منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية ندوة بعنوان ” الأمن الغذائي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية ” والذي ينظمها المنتدى في الدورة السادسة عشر , بحضور العضو المنتدب لمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري و عدد من المشاركين والمدعوين من المختصين من الأكاديميين والخبراء والمهتمين.

وأشار المدير العام للمؤسسة سلطان بن فيصل السديري إلى استشعار الهيئة المنظمة للمنتدى لأهمية لموضوع الندوة البالغة على مستوى الوطن ، معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لرعايته المنتدى وأعمال الدورة وحرص واهتمام سموه على دعم جميع الفعاليات الثقافية بالمنطقة .

بعد ذلك بدأت الجلسات الحوارية للندوة .