برعاية أمير الرياض.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2024”

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن سليمان الراجحي في العاصمة الرياض أمس، فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2024″، تحت شعار “شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة”، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشاد معاليه خلال كلمة الافتتاح، بالمنجزات التطوعية ببلوغ عدد المتطوعين في نهاية 2023 نحو 830 ألفًا، مشيرًا إلى أنّ العمل يجري على تقديم مستهدف عدد المتطوعين في 2030 إلى 2025، والبالغ عددهم مليون متطوع، كما نمت المنظمات غير الربحية في الربع الأول من العام الجاري إلى 4833 منظمة, مبينا أنّ مشاركة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بلغت نحو 0.87%، مبينًا أنّه يتم العمل على الوصول إلى 5% بحلول 2030.

وجرى خلال اليوم الأول للمعرض، توقيع نحو 40 اتفاقية بين جهات حكومية مع مؤسسات وجمعيات أهلية غير ربحية.

ويُعد معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي الأول من نوعه في المملكة، لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالًا متنوعًا، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.

ويشارك في معرض “إينا” الدولي في نسخته الثانية، 85 جهة من منظمات دولية وجهات حكومية وأهلية في القطاع غير الربحية، ويستهدف المعرض إبراز التطورات المتسارعة في القطاع، وإسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما سيشهد المعرض هذا العام استعراضًا لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة المحلية منها والدولية.