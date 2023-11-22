برعاية أمير الشرقية.. انطلاق كأس وزارة الرياضة للهجن مطلع ديسمبر المقبل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق في محافظة الأحساء مطلع شهر ديسمبر المقبل منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن في نسختها الثالثة التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان السيح للهجن.

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن البدء في تسجيل الهجن المشاركة من اليوم الأربعاء وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 28 من نوفمبر الجاري، على أن تبدأ لجنة تركيب الشرائح يوم السبت المقبل وحتى يوم الأحد الموافق للثالث من ديسمبر المقبل على أرض ميدان السيح.

ويقام خلال أيام المنافسات الخمسة 118 شوطاً تقطع فيها الهجن المشاركة 658 كيلو متر، خصص منها 20 شوطاً للكؤوس، بمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.

ويتضمن برنامج كأس وزارة الرياضة إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ “حقايق”، و 30 شوطاً في اليوم الثاني، لفئة الـ “لقايا”، وفي اليوم الثالث 24 شوطاً مخصصة لفئة الـ “جذاع”، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “ثنايا”، وفي اليوم الخامس والأخير يقام 12 شوطاً مخصصة لفئة الـ “حيل”، والـ “زمول”.

وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن, أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية تأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – ودعمهما المستمر لجميع القطاعات لتحقيق هذا النمو النوعي الذي جعل بلادنا في مقدمة دول العالم ذات الأهمية، كما تحظى رياضة الهجن بشكل خاص برعاية متابعة سمو وزير الرياضة مما جعلها تصل لهذا المستوى العالمي مع بناء قطاع اقتصادي يخص رياضة الهجن من أكبر القطاعات المنافسة على جميع الأصعدة، وكذلك للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء به لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030.