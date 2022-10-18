برعاية أمير الشرقية.. انطلاق معرض وظائف 2022 في هذا الموعد

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أعلنت غرفة الشرقية موعد إقامة معرض وظائف 2022، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة جهات حكومية وأهلية وشركات ومؤسسات تدريبية وتعليمية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

وعد إقامة معرض وظائف 2022:

رجال:

الإثنين 2022/10/24م (الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً).

الثلاثاء 2022/10/25م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً).

الأربعاء 2022/10/26م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً).

سيدات:

الخميس 2022/10/27م (الساعة 10 صباحاً إلى 2 مساءً – الساعة 4 مساءً إلى 8 مساءً).

مكان المعرض: