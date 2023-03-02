برعاية أمير الشرقية.. “كفى” تشارك في الملتقى العلمي الأول لعلاج الإدمان بالمنطقة

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شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بركن تعريفي في الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمنطقة الشرقية تحت شعار ( ملتقى تحديات العلاج والتأهيل) برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزآل سعود أمير المنطقة.
وانطلق الملتقى العلمي الأول يوم أمس وتنتهي فعالياته اليوم الخميس ، ويمثل جمعية كفى في الملتقى مدير العلاقات العامة الأستاذ عادل بن عبدالرحمن المحرج ومن مركز كـــفى للرعاية والتأهيل الأخصائي الاجتماعي عبدالله بن محمد الشهري