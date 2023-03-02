أبرز الموادالمنطقة الشرقية

برعاية أمير الشرقية.. “كفى” تشارك في الملتقى العلمي الأول لعلاج الإدمان بالمنطقة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 2 مارس 2023 - 11:55 مساءً
المناطق_الدمام
 
شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بركن تعريفي في الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمنطقة الشرقية تحت شعار ( ملتقى تحديات العلاج والتأهيل) برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزآل سعود أمير المنطقة.
 
 
وانطلق الملتقى العلمي الأول يوم أمس وتنتهي فعالياته اليوم الخميس ، ويمثل جمعية كفى في الملتقى مدير العلاقات العامة الأستاذ عادل بن عبدالرحمن المحرج ومن مركز كـــفى للرعاية والتأهيل الأخصائي الاجتماعي عبدالله بن محمد الشهري
 
 
الجدير بالذكر أن الملتقى تضمن معرضاً يبرز فيه أهم أعمال الجهات المشاركة من داخل المملكة ، ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية .
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 2 مارس 2023 - 11:55 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى