برعاية أمير الشرقية.. “كفى” تشارك في الملتقى العلمي الأول لعلاج الإدمان بالمنطقة

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بركن تعريفي في الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمنطقة الشرقية تحت شعار ( ملتقى تحديات العلاج والتأهيل) برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي ا

شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بركن تعريفي في الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه جمعية تعافي بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالمنطقة الشرقية تحت شعار ( ملتقى تحديات العلاج والتأهيل) برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي ا لأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيزآل سعود أمير المنطقة.