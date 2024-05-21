برعاية أمير تبوك.. نائب أمير المنطقة يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات تقني تبوك ويدشن الكلية الرقمية للبنات بالمنطقة وملتقى التوظيف

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، احتفال الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بتخريج 2316 متدرباً ومتدربة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بمختلف التخصصات التدريب، كما دشن سموه الكلية الرقمية للبنات بالمنطقة، وملتقى توظيف تقني تبوك 2024 ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل , نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة، متضمنا عرض فيلم عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثم مسيرة الخريجين والخريجات، بعدها ألقى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي كلمة قدم نوه فيها بدعم سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه للبرامج والأنشطة التي تعمل عليها الإدارة، واهتمامهما بمسيرة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وقال:” لقد عملت الإدارة – وفق خطط المؤسسة ورؤيتها- على عددٍ من المبادرات والبرامج النوعيةِ الموائمة لاحتياج سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتوسعت في مجالات تدريب المرأة وتطوير البرامج المقدمة لها، كما توسعت في برامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، وأطلقت عدة برامج لتوظيف الخريجين والخريجات، انطلاقاً من حرصها على الجودةِ والتميز، كما أرادت لها قيادتُنا الرشيدة لتؤدي رسالتها نحو أبناء وبنات الوطن.

بعد ذلك ألقت الخريجة لولوة أحمد الخريصي كلمة نيابة عن الخريجين , ثم دشن الأمير خالد بن سعود الكلية الرقمية للبنات بتبوك، التي تعد من الكليات التقنية المتخصصة في المجال الرقمي، وتتضمن خمسة تخصصات في إدارة أنظمة الشبكات، وتقنية الوسائط المتعددة، وتقنيات الويب، وتقنية البرمجة، وتطوير الويب، بطاقة استيعابية تتجاوز الـ 1200 متدربة، كما دشن سموه ملتقى “توظيف تقني تبوك 2024″، الذي سيوفر أكثر من 3156 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني، بمشاركة ما يزيد عن 35 شركة، ثم كرم سموه المتفوقين من مختلف التخصصات، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وفي الختام قدم نائب المحافظ هدية تذكارية لسمو نائب أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .