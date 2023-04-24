برعاية “الحفظي” .. عروض فلكلورية وفعاليات ترفيهية وثقافية في حفل عيد الأجاويد برجال ألمع

رعى محافظ محافظة رجال ألمع الأستاذ “الحسن بن عبدالخالق الحفظي” عيد الأجاويد الذي أقيم مساء اليوم بقرية رجال ألمع التراثية وذلك بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية بالمحافظة ،حيث اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية والفلكلورية.

وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ،أعقبها كلمة المحافظ والذي هنأ في بدايتها الجميع بحلول عيد الفطر المبارك ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة عسير سمو الأمير “تركي بن طلال” على إطلاقه لمبادرة أجاويد ، كما شكر جميع المشاركين في تنفيذ مبادرة أجاويد ، مؤكداً على أن المبادرة بمساراتها الثلاثة ( قوة ، عطاء ، وعي ) جعلت من الإنسان فاعلاً في التنمية ومشاركاً حقيقياً ووحدت الجهود وخلقت روح المنافسة بين الجميع في العمل التطوعي ومساعدة الآخرين وأبرزت المعدن الأصيل لأبناء المحافظة في التنافس في عمل الخير .

كما تضمن الحفل تقديم عددٍ من الفقرات الحوارية والشعرية ، وكذلك تقديم فيلم وثائقي ، وأوبريت من تقديم فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث بالإضافة إلى مسرح للطفل والذي تم من خلاله تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات .