برعاية الوزير الراجحي.. مجلس شؤون الأسرة ينظّم منتدى الأسرة السعودية 2023

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يرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يومي 12 و13 نوفمبر الحالي “منتدى الأسرة السعودية 2023” في نسخته السادسة، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض، تحت عنوان “الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة”.

ويمثل منتدى الأسرة السعودية منصة وطنية تستهدف نشر الوعي لكافة شرائح المجتمع، حول تحديات و قضايا الأسرة المعاصرة، حيث سيشهد المنتدى تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، كما يضم المنتدى في نسخته الحالية 4 جلسات حوارية، و4 ورش عمل تغطي موضوعات مهمة، مثل: الأمن السيبراني والعالم الرقمي للأطفال، والتحديات التي تواجه المرأة العاملة لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعزيز مفهوم التشيخ النشط وحقوق كبار السن، إضافة إلى التحديات التي تواجهها مؤسسة الأسرة والزواج في ظل المتغيرات المعاصرة.

وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أن المجلس يعتزم في هذا العام إلقاء الضوء على أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة وأفرادها “المرأة، الطفل، كبار السن”، من خلال طرح أبرز الموضوعات المرتبطة بالمتغيرات المتنوعة المحلية والدولية، والثورة الرقمية المتسارعة، مؤكدة على أن المجلس يسعى من خلال تنظيم المنتدى إلى استخلاص توصيات ذات أثر في حماية الأسرة، ودعم تماسكها، وتحسين جودة حياة أفرادها.