برعاية حرم أمير الجوف.. تكريم الفائزات بمسابقة خسارة الوزن وسباق الجري

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برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود، أقيم سباق الجري وتكريم الفائزات بمسابقة خسارة الوزن والجري ضمن أفرع جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وحرمه للرياضة المجتمعية في نسختها الثانية، وذلك على مضمار نادي العروبة بمدينة سكاكا.

وفي نهاية السباق أقيم حفل بحضور عميدة كلية علوم التأهيل الطبي والمشرفة على مجمع الطالبات بجامعة الجوف الدكتورة وفاء فاهد السرحاني، التي عبرت عن شكرها لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود ، قائلةً “إن مثل هذه المناسبات تجسد اهتمام سمو أمير المنطقة وحرمه ودعمهما للرياضة من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع وعي المجتمع بالرياضة، وربطها بالصحة لتكون سلوكاً راسخاً بين جميع أفراد المجتمع وبمختلف شرائحه مما له أبرز الأثر في تحقيق جودة الحياة، وينسجم هذا الاهتمام من سمو أمير المنطقة مع رؤية المملكة 2030 ، حيث حظيت الرياضة بتركيز كبير في الرؤية كما تعد أحد مستهدفاتها بحلول 2030”.

بعد ذلك تم تكريم الفائزات بمسابقة خسارة الوزن، والبالغ عددهن 10 فائزات، حصلت الفائزة بالمركز الأول على مبلغ 15000 ريال، فيما حصلت الفائزة بالمركز العاشر على مبلغ 2000 ريال.

كما تم تكريم الفائزات بسباق الجري والبالغ عددهن 10 فائزات، وحصلت الفائزة بالمركز الأول على مبلغ 15000 ريال، وحصلت الفائزة بالمركز العاشر على مبلغ 2000 ريال.

يذكر أن لجنة الرياضة المجتمعية تعد من اللجان النوعية التي تتبع إمارة منطقة الجوف وتسعى إلى تعزيز الرياضة في المجتمع من خلال رفع نسبة الممارسين للرياضة في منطقة الجوف، وتعد مسابقة خسارة الوزن من المسابقات الفريدة في فكرتها حيث تقوم على الكشف المبدئي على المتسابق والمتسابقة ومن ثم تحديد الجدول الرياضي والغذائي المناسب لحالته الصحية، أما ضوابطها فتقوم على المتابعة الأسبوعية لالتزام المتسابقين والمتسابقات بالجداول الغذائية والرياضية ويشرف على المتسابقين ذوو خبرة في المجال الرياضي والصحي من الرجال والنساء، وعليه فقد كانت نتائج المسابقة مميزة، حيث خسر المتسابقون والمتسابقات جميعاً ما يزيد عن 700 كيلو جراماً خلال فترة المسابقة وهي 12 أسبوعاً.

وتحظى الجائزة بدعم سخي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وحرمه صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود، حيث بلغت جوائز هذه النسخة أكثر من 200000 ريال.