برعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء)، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة «يسعدنا حضوركم اليوم ومباركتكم لهذا الحفل لتكريم جهود صفوة من المنشآت والمنظمات وأصحاب المبادرات والاحتفاء بمنجزاتهم والثناء على أعمالهم ودفعهم نحو المزيد من الإنجاز».

وأضاف: تفخر جائزة الملك خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -، حاملةً اسم – المغفور له بإذن الله – الملك خالد بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – الذي نقتدي به، ونسير على خطاه ونحتذي بها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أنه استجابة للدور الريادي، والأثر التنموي والفاعل الذي تضطلع به؛ تعمل جائزة الملك خالد في إطار التعاون المثمر المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات نحو تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير بخطى ثابتة وسريعة وواضحة بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وقيادة ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأفاد بأن مؤسسة الملك خالد تحمل على عاتقها دوراً ريادياً يؤكد على الالتزام بتربعها في طليعة الأعمال التنموية، كما تعتز أيما اعتزازٍ بأثر برامجها ومبادراتها التي تصبو إلى تحقيق النمو المستدام.

وتابع بقوله «لقد عملنا على ذلك لأعوام خلت، وها نحن اليوم بينكم نؤكد على استمراريتنا لهذا العمل الذي يخولنا أن نواصل التقدم في دعم وازدهار مجتمعنا – بإذن الله – مؤمنين بمواطنينا وكفاءة مؤسساتنا وقدرتها على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

عقب ذلك شاهد أمير منطقة الرياض، والحضور، عرضاً مرئياً عن الجائزة وفروعها.

ثم أعلن أمين عام الجائزة سعود الشمري أسماء الفائزين إذ حازت جائزة شركاء التنمية في المركز الأول «منصة فهيم التعليمية»، يليها المركز الثاني «مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين»، ونالت المركز الثالث «شركة شباب مجتمعي الوقفية»، فيما حصدت المركز الأول في جائزة تميز المنظمات غير الربحية «جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة»، والمركز الثاني «الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية – بناء»، وحازت المركز الثالث «الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى – عناية»، أما جائزة الملك خالد للاستدامة فنالت المركز الأول «إدارة تشغيل معامل بقيق – أرامكو السعودية» وحازت المركز الثاني «شركة التعدين العربية السعودية – معادن» بينما كان المركز الثالث من نصيب «الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك».

وفي نهاية الحفل تسلّم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.