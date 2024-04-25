برعاية رسمية من وزارة الاستثمار.. معرض أوتوميكانيكا الرياض ينطلق الثلاثاء القادم

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كشف معرض أوتوميكانيكا الرياض، أكبر معرض تجاري لقطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء في مجال صناعة السيارات.

ويقام معرض أوتوميكانيكا الرياض 2024 برعاية رسمية من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بين 30 أبريل و 2 مايو القادم.

وسيُلقي المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للمعاملات الاستثمارية الكلمة الرئيسية في المعرض، حيث سيناقش دور المملكة العربية السعودية المتنامي كمركز إقليمي لصناعة السيارات، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.

وسيُشارك عدد من المتحدثين البارزين من مختلف الهيئات والإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، في جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال صناعة السيارات.

وسيقدم المهندس أفتاب أحمد، كبير المستشارين لمجموعة السيارات في المركز الوطني للتنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عرضاً شاملاً عن مشهد صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية. كما سيناقش سعد الحاتم، مدير عام إدارة المواصفات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضوع الشراكات والتعاون والامتثال من منظور تنظيمي، وأهمية الشراكات والتعاون الدولي ومواءمة المقاييس، والامتثال والمشاركة على مستوى القطاع.

وستُقدم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، الداعم الرسمي للمعرض جلسة بعنوان “التحول الرقمي والاستدامة من خلال منصة مطابق”، يتحدث فيها المهندس إبراهيم الرحبي، مهندس المطابقة المتخصص ورئيس فريق الجودة في الهيئة، عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة وفعالية قطاع خدمات المركبات. وسيناقش أحمد المالكي، مدير قطاع المركبات بوزارة الاستثمار في اليوم الثاني من المعرض فرص توطين صناعة المركبات داخل المملكة، وسيحدد الخطوط العريضة للحوافز الحكومية وقصص النجاح.

ونوه بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض)، بأهمية تنظيم معرض أوتوميكانيكا الرياض تحت رعاية وزارة الاستثمار وقال:” نحن ممتنون لدعمهم المستمر للمعرض بالتزامن مع تطوره عبر السنين. إن الأفكار والدعم الذي تلقيناه بالفعل مهم جداً، ونحن نتطلع لمواصلة هذه العلاقة لما بعد المعرض.”

وقال علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض): “إن مستوى المتحدثين المشاركين في أوتوميكانيكا الرياض هو شهادة على نمو المعرض وأهميته في سوق المركبات الإقليمي. لقد قمنا بتطوير المعرض ليوفر منصة تدعم تبادل المعرفة والتواصل مع تعزيز فرصة التفاعل مع خبراء القطاع الرئيسيين والاستماع إلى أحدث التطورات والتوجهات والابتكارات التي تغير ديناميكيات قطاع المركبات.”

وستتضمن الدورة السادسة من أوتوميكانيكا الرياض سبعة مجالات للمنتجات – قطع الغيار والمكونات، الإطارات والبطاريات، الزيوت ومواد التشحيم، الملحقات والتعديل حسب الطلب، التشخيص والتصليح، الهيكل والطلاء، وغسيل المركبات والعناية بها.

وتنظم المعرض الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من قبل شركة ميسي فرانكفورت للمعارض جي إم بي أتش ويقام في الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

لمزيد من المعلومات عن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2024 والتسجيل لحضوره يمكن زيارة الموقع:

https://www.automechanikariyadh.com/ar.html