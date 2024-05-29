برعاية سعادة محافظ محافظة أبانات.. ثانوية الجرذاوية تحتفي بالطلاب خريجي الصف الثالث الثانوي للعام 1445 هـ وختام الأنشطة والبرامج

المناطق_طلال اليامي

احتفلت ثانوية الجرذاوية اليوم الثلاثاء الموافق 1445/11/20هـ، بتخريج طلاب الصف الثالث الثانوي ، واختتام الأنشطة بالمدرسة.

جاء ذلك برعاية محافظ أبانات الأستاذ “حسين بن مرزوق العتيبي” وبحضور مساعد الشؤون التعليمية بمكتب تعليم النبهانية الأستاذ “خالد بن ضيف الله المطرفي” ورئيس مركز الجرذاوية الشيخ “سلمان بن مساعد بن سعدون”.

وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين ثم الحفل الخطابي وافتتح بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة مدير المدرسة الأستاذ مطلق نافع المظيبري رحّب من خلالها بسعادة محافظ أبانات ورئيس مركز الجرذاوية ومساعد الشؤون التعليمية والحضور وشكر حرصهم على الحضور ونوّه بجهود وأنشطة المدرسة ثم تم عرض مرئي لكافة الأنشطة تلاه كلمة محافظ محافظة أبانات حسين بن مرزوق العتيبي وجه خلالها الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على اهتمامهم بالطلاب وتحصيلهم وبناء مهاراتهم وشخصياتهم ليسهموا في بناء هذا الوطن الغالي وتحقيقاً لأهداف ورؤية ولاة الامر حفظهم الله ،ثم كلمة رئيس المركز سلمان بن مساعد بن سعدون المظيبري شكر فيها المحافظ والجهود المبذولة واهمية اللحمة الوطنية ومتابعة مسيرة التقدم والبناء ثم كلمة مساعد الشؤون التعليمية بمكتب تعليم النبهانية الأستاذ خالد بن ضيف الله المطرفي والذي أكد من خلالها أهمية بذل كافة الجهود لتجويد نواتج الطلاب ودعمهم في كافة المراحل التعليمية ،ثم كلمة مدير مكتب تعليم النبهانية فهد المطرفي تم عرضها مصورة وذلك لتعذر حضوره وارتباطه ، ثم كلمة للطلاب الخريجين قدموا من خلالها الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والمعلمين وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين.