برعاية وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في نيويورك

المناطق _ واس

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، نظمت هيئة الموسيقى بمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم, الحفل الموسيقي “روائع الأوركسترا السعودية” على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حضور كبير من جمهور دولي متعدد الجنسيات.

واستُهلّ الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، أوضح من خلالها بأن فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي تُعد أول أصلٍ ثقافي وطني تطوره هيئة الموسيقى السعودية كواحدة من العديد من المبادرات لتطوير نظام موسيقي شامل ومستدام في المملكة، تحت إشراف وزارة الثقافة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وقال: “يحمل هذا الحدث الوطني أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نتطلع إلى ليلة موسيقية ستعرض بعضاً من التراث الثقافي والموسيقي الغني للمملكة العربية السعودية، ومزيجاً من الموسيقى التقليدية والفولكلورية إلى جانب رقصاتٍ من مختلف أنحاء مناطق المملكة المتنوعة البالغ عددها 13 منطقة، ولكلٍّ منها أزياؤها وعاداتها وتقاليدها الموسيقية الخاصة”.

وأضاف: “سنستمع أيضاً إلى مغنية الأوبرا السعودية ريماز العقبي، التي تُعد من أوائل السعوديين الذين درسوا فن الأوبرا، لتفتح آفاقاً جديدة كواحدةٍ من العدد المتزايد من السعوديين الذين يستكشفون الثقافة ويتبنّونها سواءً من الداخل أو الخارج”.

وافتُتح الحفل بمشاركة 80 موسيقياً من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بمعزوفة أغنية “صوتك يناديني” للفنان محمد عبده، لتستعرض الفرقة بعدها بمرافقة 60 مؤدياً من هيئة المسرح والفنون الأدائية مجموعةً من الفنون الشعبية السعودية المتنوعة، وهي فن الدانة مع أغنية “على العقيق”، وفن الليوة مع أغنية “معشوقتي”، وفن الخطوة مع أغنية “ضمني الورد”، وفن المجرور مع أغنية “يا ساجعات الحمام”، وفن السامري مع أغنية “تستاهل الحب”، وفن الربش مع أغنية “ما تشابه”، وفن الينبعاوي مع أغنية “مدر الشراع”، لتختتم الفرقة القسم الأول من الحفل بأغنية ” Fly me to the moon” بإيقاعات وعزف شرقي سعودي.

وشنّفت المغنية السعودية ريماز العقبي أسماع حضور دار الأوبرا متروبوليتان بقِطع أوبرالية عالمية، فيما قدمت فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيلسبي مجموعةً من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، لتشارك معها فرقة الأوركسترا والكورال الوطني في عرضٍ مشترك بمجموعة من الأغاني، لتُختَتم بعدها بعزف وغناء ميدلي لمجموعةٍ من الأغاني السعودية.

يُذكر أن مشاركة فرقة الأوركسترا والكورال الوطني على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك، تُعد ثالث وجهات مبادرة “روائع الأوركسترا السعودية” التي تجوب العالم في عددٍ من المدن العالمية، حيث بدأت من العاصمة الفرنسية باريس، ثم انتقلت إلى مدينة مكسيكو سيتي بالولايات المتحدة المكسيكية، قبل أن تحط رحالها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، تعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يُعد أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.