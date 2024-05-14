برعاية نائب أمير مكة وبحضور الدكتور البليهد.. “كفى” تزف 35 متعافياً من مستفيدي مركزها للرعاية والتأهيل

المناطق_جدة

‏احتفت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة بتخريج 35 متعافياً من الإدمان وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم بمقر الجمعية تحت شعار (أكْفَاء) برعاية نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز وتشريف وكيل إمارة المنطقة الدكتور محمد بن سالم البليهد.

وابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داود الفايز رحب فيها بوكيل الامارة مبيناّ أن تشريفه ليس مستغرباً من ولاة الأمر حفظهم الله والذين يولون العمل الخيري كل اهتمام ودعم ، فيما أثنى على القائمين على مراكز كفى للرعاية والتأهيل من جهة وعلى المتعافين من جهة أخرى والذين كانوا صادقين في العودة لمكانهم الطبيعي بعيداً عن مهالك السموم سائلاً المولى لهم الثبات والمستقبل الزاهر.

بعدها شاهد حضور الحفل عرضاً مرئياً لجهود الجمعية وإنجازاتها على مدار العام ، واشتمل الحفل على لحظات وكلمات معبرة ومؤثرة من المستفيدين و عائلاتهم الذين عبروا عن مشاعرهم لما لمسوه من تغيير تجاه ذويهم خلال اندماجهم ببرامج مراكز كفى التأهيلية والتي ساهمت بشكل كبير في رعايتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإعادة دمجهم مع أسرهم ومجتمعهم وتحسين جودة حياتهم مع السعي في تمكينهم وتوظيفهم بالتعاون مع شركاء الجمعية.

وفي ختام الحفل قدمت كفى دروعاً تذكارية لضيف الحفل وكيل أمارة منطقة مكة الدكتور محمد البليهد ، و لشركاء الجمعية من الجهات الحكومية والداعمين من المؤسسات الخيرية والتجارية ورجال المال والأعمال.