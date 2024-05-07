برعاية وزير الإعلام .. اختتام “ميدياثون الحج والعمرة” وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة

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برعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ كرّم معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، اليوم، الفرق الفائزة في “ميدياثون الحج والعمرة” لعام 2024م، خلال حفل إعلان الفائزين في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن بدر أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، ومديرو المؤسسات الإعلامية، وقيادات منظومة الإعلام، وعدد من المهتمين والمتخصصين.

وشھد السباق هذا العام وصول عدد المسجلين إلى أكثر من 1300 فريق من مختلف مناطق المملكة، حيث تأهل منهم للمشاركة 30 فريقًا، تنافسوا في 3 مسارات، صناعة المحتوى الإبداعي، اللّغات والترجمة، والخدمات والتسهيلات الإعلامية.

وحصدت ثلاثة فرق جائزة المسار الأول “صناعة المحتوى الإعلامي”، وهي “منصة شعاب”، و”مشاعر AI”، و”منصة حاج”، فيما فازت بجائزة المسار الثاني “اللّغات والترجمة” فرق “الصحفي الحاج”، و”لانكول”، و”PALMI”، كما نال جائزة المسار الثالث “الخدمات والتسهيلات الإعلامية” فرق “معدّ”، و”Rushes dock”، و”خندمة”.

وكرّم معالي مساعد وزير الإعلام الجهات الشريكة لـ “ميدياثون الحج والعمرة”، الشريكين الرئيسيين؛ وزارة الحج والعمرة، و⁠برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وشركاء أيام الماراثون الحضورية، شريك النقل التلفزيوني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وشريك التذكار الهيئة الملكية للفنون التقليدية “وِرث”، وشريك الاستضافة مكتبة الملك فهد الوطنية، وشريك الإنتاج “add dimension”، وشريك الدعم الرقمي “زنجبيل.

وتم الإعلان عن المرحلتين القادمتين للفرق المتأهلة من ميدياثون، “التأهيل” و “التجسير”.. وتُعنيان ببناء خطط العمل والصرف، وربط جميع الفرق المتأهلة بالجهات ذات العلاقة من منظومتي الإعلام والحج والعمرة، لدعم الفرق في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع.