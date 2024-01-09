برعاية وزير الصحة.. انطلاق مؤتمر تجربة المريض السنوي الـ 4

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أطلقت وزارة الصحة مؤتمر تجربة المريض السنوي الـ4 تحت عنوان “تمكين المستفيدين في تحول الرعاية الصحية بالمملكة” على مدى ثلاثة أيام، برعاية معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وذلك في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية بمدينة الرياض.

ويركز المؤتمر على عدة محاور منها، أهمية صوت المريض وصلته بالتحول في الرعاية الصحية ، والرعاية المرتكزة على الإنسان، وأدوات قياس تجربة المريض، وتمكين المرضى وأسرهم ، إضافة إلى مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.

وتطرق المؤتمر خلال الجلسات والملصقات العلمية وورش العمل, إلى العديد من المحاور التي تثري محتوى تجربة المريض على مستوى المملكة، للاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية المختارة بعناية للعمل على صياغة إستراتيجيات جديدة، وتطوير الممارسات، لتلبية معايير الرعاية الصحية بجودة عالية وآمنة.

ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال تجربة المريض، وجميع مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، للاستفادة من التجارب الماضية للمضي قدماً لإعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد.

وشارك في المؤتمر 30 متحدثاً من المحليين والدوليين قدموا محاضرات وورش عمل في مجال تجربة المريض، إضافة إلى عرض أكثر من 10 ملصقات علمية معتمدة، فيما شمل المؤتمر معرضاً مصاحباً شارك فيه العديد من الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمستفيد في برنامج تجربة المستفيد.