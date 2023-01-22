برفقه والدته.. أشرف حكيمي يحصد جائزة الرياضي المفضل بالرياض

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تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز “Joy Awards” لتكريم أهم نجوم صناع الترفيه والرياضة في العالم العربي.

فقد حصد نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي صعد للمسرح برفقة والدته جائزة الرياضي المفضل، والتي تنافس عليها مع كل من محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وحملت والدة النجم المغربي الجائزة التي سلمها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لأشرف حكيمي الذي بدوره سلمها لوالدته.

بدوره، عبر حكيمي عن سعادته وفخره بالتواجد في السعودية، معبرا عن شكره لوالدته التي تدعمه في كل مناسبة، وفريقه.

يذكر أن الحفل يقام تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة بالشراكة مع مجموعة إم بي سي، وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي وكذلك الإعلاميين وعدد آخر من النجوم العالميين، فقد وصل نحو أكثر من 200 شخص من نجوم العرب في المجالات الفنية لمختلفة .