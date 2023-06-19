برمجية خبيثة تسرق نسخ ” واتساب ” بالأندرويد

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تُنفذ برمجية خبيثة في أجهزة أندرويد عمليات سرقة لبيانات حساسة من أجهزة المُستخدمين بما فيها النسخ الاحتياطية لتطبيق “واتساب”.

وأوضحت شركة ESET المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، أن هناك تطبيقين للمحادثة يسميان BingeChat و Chatico يحتويان على برمجية خبيثة من نوع حصان طروادة “تروجان”.

ونوهت الشركة إلى أن تلك البرمجية يمكنها استخراج الكثير من المعلومات الحساسة من الأجهزة المخترقة مثل سجلات المكالمات وقائمة جهات الاتصال ورسائل SMSوموقع الجهاز ومعلومات الجهاز الأساسية.

ولفتت إلى أن تلك البرمجية لديها قدرات إضافية على سرقة النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب، واستقبال الأوامر لحذف الملفات