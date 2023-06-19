أبرز الموادعلوم وتكنولوجيا

برمجية خبيثة تسرق نسخ ” واتساب ” بالأندرويد

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 7:12 صباحًا

المناطق_متابعات

تُنفذ برمجية خبيثة في أجهزة أندرويد عمليات سرقة لبيانات حساسة من أجهزة المُستخدمين بما فيها النسخ الاحتياطية لتطبيق “واتساب”.

وأوضحت شركة ESET المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، أن هناك تطبيقين للمحادثة يسميان BingeChat و Chatico يحتويان على برمجية خبيثة من نوع حصان طروادة “تروجان”.

ونوهت الشركة إلى أن تلك البرمجية يمكنها استخراج الكثير من المعلومات الحساسة من الأجهزة المخترقة مثل سجلات المكالمات وقائمة جهات الاتصال ورسائل SMSوموقع الجهاز ومعلومات الجهاز الأساسية.

ولفتت إلى أن تلك البرمجية لديها قدرات إضافية على سرقة النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب، واستقبال الأوامر لحذف الملفات

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 7:12 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى