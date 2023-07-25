برنامج الإسكان يوقع اتفاقية لرفع المعرفة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري

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وقع برنامج الإسكان اتفاقية تعاون مع شركة ذا ستيج، بإطلاق مجتمع سكان في مدينة الرياض، حيث تهدف الشراكة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، وخلق مساحة لرفع الوعي بمبادرات البرنامج ودوره الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مواد معرفية ثرية، والتعريف بالفرص التي يوفرها البرنامج والممكنات التي يقدمها للقطاع الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى منح الفرص للمهتمين بتقديم أفكار ومشاريع يمكنها بناء قيمة مضافة في القطاع الإسكان.

حيث وقع الاتفاقية من جانب برنامج الإسكان، الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس نوفل بن صالح السلامة، فيما مثل شركة ذا ستيج الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد الموسى.

وتضمنت الاتفاقية عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة في الإسكان والتطوير العقاري، بمشاركة صناع القرار وأبرز المختصين وخبراء العقار والمهتمين بالقطاع من المستفيدين، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والباحثين عن فرص في المجال، لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات في القطاع ودراسة القرارات قبل إطلاقها وتصميم المبادرات الجديدة.

كما تضمنت، إقامة فعالية هاكاثون سكان، بمشاركة أصحاب المهارات، بهدف تطوير المشاريع وبناء القدرات البشرية، ودعم قطاع الإسكان بأفكار ومشاريع قابلة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، ونشر المعلومات للإسهام في إثراء المحتوى في القطاع، وذلك في إطار حرص برنامج الإسكان على تشجيع الابتكار والوصول لحلول مبتكرة تكون نواة مشاريع مستقبلية وتسهيل ممارسة الأعمال في قطاع الإسكان لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال.

ويلعب برنامج الإسكان؛ دورًا حيويًا في تطوير قطاع الإسكان وقطاع العقار في المملكة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع البيئة الاستثمارية، في إطار الجهود المشتركة لتحسين كفاءة السوق، كما يعمل البرنامج على تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن عبر توفير خيارات سكنية ملائمة لاحتياجات الأسر السعودية.