برنامج الابتعاث لـ «الصناعات العسكرية» يعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية فأعلى

المناطق_متابعات

أعلن برنامج الإيفاد والابتعاث لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية فتح باب القبول والتسجيل، في التخصصات المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع أفضل الجامعات المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الفئة المستهدفة:

– خريجي الثانوية العامة.

– خريجي التعليم العالي.

– موظفي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة.

معايير الأهلية:

1- أن يكون المرشحـ/ـة سعودي الجنسية.

2- أن يحمل المرشحـ/ـة شهادة تخرج معتمدة وسجل أكاديمي. ويشترط معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة.

3- يتم اختيار المرشحين بالمفاضلة بينهم والأولوية للحاصلين على أعلى التقديرات التراكمية وأفضل النتائج الأكاديمية وذلك حسب عدد المقاعد المتاحة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية من قبل المنشأت المشاركة في البرنامج.

4- يجب أن تكون مستندات المرشحـ/ـة دقيقة وسليمة أثناء عملية التسجيل، وسيتم استبعاد أي مرشحـ/ـة ثبت عدم دقة معلوماته المسجلة من خلال المستندات الرسمية التي تم تقديمها من قبله.

الوثائق المطلوبة (باللغة الإنجليزية):

– صورة من الهوية الوطنية.

– سجل الدرجات.

– صورة من نتيجة اختبار التحصيلي.

– صورة من هوية العائلة.

– شهادة تخرج.

– صور جوازات سفر المرافقين (إن وجد).

– صورة من جواز السفر.

– صورة من نتيجة اختبار القدرات.

– معادلة الشهادة من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– صورة من اختبار القدرات الجامعيين (بالنسبة للراغبين على الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه).

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م، من خلال الرابط التالي: ( هنا ).