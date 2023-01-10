برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية يُعلن عن وظائف شاغرة (التقديم من هنا)

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في عدة مدن.

وظائف شاغرة بالجبيل الصناعية

يوجد على النحو التالي: “فني تقنية المعلومات، مهندس شبكات أول، مشغل معدات ثقيلة، مهندس ميداني، مخطط كهربائي، إداري أنظمة، مهندس شبكات، مفتش النفايات الخطرة، مشغل معدات ثقيلة، مدير مشروع”.

نبذة عن البرنامج

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تــــاريخ 10 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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