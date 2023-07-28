برنامج الملك عبدالله للأعمال الخيرية يبدأ التشغيل التجريبي للعيادات الطبية العائمة في بنغلاديش

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بدأ التشغيل التجريبي لعيادتين عائمتين في جمهورية بنغلاديش ضمن برنامج الوحدات الطبية المتنقلة الذي يعد أحد أبرز مشروعات برنامج (فاعل خير) برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ للأعمال الخيرية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

ويسعى المشروع إلى تشغيل عشر عيادات متنقلة للمناطق المستفيدة في بنغلاديش، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والكشف على الأمراض والجراحة والأشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، لتخدم أكثر من مليون إنسان في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتعكس العيادات العائمة فهم برنامج (فاعل خير) إلى تحديات البيئة المحيطة وعمل ما يلزم لتسهيل الوصول إلى كافة الفئات المستفيدة من المشروع في المناطق الريفية.

ويعمل برنامج الوحدات الطبية المتنقلة منذ إطلاقه على توفير الخدمات الصحية في (7) دول آسيوية في مناطق ريفية، من خلال إنشاء (75) عيادة طبية متنقلة، كما تحرص مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية على تطبيق مبادئ الاستدامة المتكاملة للمشروع حيث يتم إنشاء العيادات المتنقلة وتجهيزها لتعمل بالطاقة الشمسية، ودعم تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية لذوي الأمراض الحادة والمزمنة، لتخدم أكثر من خمس ملايين إنسان في تلك الدول.

يُذكر أن مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية أنشأها الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- وتُعنى بالأعمال الإنسانية حول العالم، حيث تقوم المؤسسة بالإشراف على عدد من المشروعات في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها، برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية (فاعل خير)، الذي يتم تنفيذه في أكثر من (15) دولة، منها: باكستان، وإندونيسيا، النيجر، باكستان، بنغلاديش، أفغانستان، الصومال، دول غرب إفريقيا، والسودان وغيرها بالتركيز على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.