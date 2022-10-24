برنامج المنح الدراسية بجامعة جازان يعزز الثراء المعرفي والبحث العلمي

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يعد برنامج المنح الدراسية لغير السعوديين، واحدًا من برامج جامعة جازان التي تعزز دور المملكة الريادي في قلب العالم الإسلامي، سعيًا لتبليغ رسالة الإسلام وتعليم اللغة العربية ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، واستقطاب الطلبة المتميزين لتحقيق الثراء المعرفي والبحث العلمي، وإعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات .

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي، أن عدد المستفيدين من البرنامج الذي انطلق في العام 2009م حتى العام الحالي بلغ 1455 طالبًا وطالبة، منهم 469 طالبًا وطالبة يدرسون حاليًا بالجامعة في تخصصات مختلفة و 986 خريجًا وخريجة، من دول مختلفة حول العالم منها: أمريكا وفرنسا وبريطانيا، والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية، سواء كمنح داخلية أو خارجية.

وأضاف أن الجامعة تقدم العديد من المزايا والخدمات لطلاب المنح منها: الرعاية الصحية للطالب ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه، وصرف مكافأة بدل تجهيز عند قدومه، وبدل تخرج لشحن الكتب، وإعفاء من الرسوم الدراسية، وتأمين وجبات غذائية مخفضة، وتوفير السكن والرعاية العلمية والاجتماعية، والثقافية، والتدريبية المناسبة، إلى جانب تذكرة طيران مجانية في حالة القبول بالمنحة وتذكرة طيران مجانية نهاية كل عام دراسي وفقًا للضوابط المحددة.