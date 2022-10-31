“برنامج تجسس”.. “جوجل” تحذف تطبيقاً للحكومة الإيرانية

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أفادت مواقع إخبارية تكنولوجية في إيران، بأن المستخدمين يواجهون حاليًا تحذيرًا من جوجل بلاي عند تثبيت برنامج “روبيكا” Rubika .

“روبيكا”، أحد برامج المراسلة الداخلية الذي صممته الحكومة الإيرانية بدلاً من تطبيقي إنستجرام وواتساب وهما حجبتهما وزارة الاتصالات، خلال موجة الاحتجاجات الشعبية الجارية في البلاد.

وفقًا للتقارير، تعتبر Google الآن أن روبيكا برنامج تجسس، وتحذر خدمة الحماية من جوجل، المستخدمين من أن البرنامج الإيراني لديه القدرة على اختراق أمنهم.

وفي رسالته، حذر جوجل بلاي المستخدمين من أن هذا البرنامج يحاول التجسس على البيانات الشخصية للأشخاص، مثل الرسائل النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو سجل المكالمات.

وتم تقديم برنامج “روبيكا” من قبل حكومة إيران كبديل داخلي لتطبيقي “إنستجرام وواتساب”، وقال بهروز محبي نجم آبادي النائب في البرلمان الإيراني، إنه بسبب تصفية الشبكات الاجتماعية الأجنبية من المفترض أن يكون التطبيق الداخلي هو “روبيكا”، حيث سترفع السلطات سعة الإنترنت عبر هذا التطبيق.

فيما اعتبرت وزارة الاتصالات الإيرانية حظر تطبيق روبيكا من الدرع الأمني لشركة جوجل محاولة لمنع الناس من الترحيب بهذا التطبيق بأغلبية ساحقة.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة روبيكا في بيان لها أنه “منذ صباح أمس أرسل جوجل إشعاراً تحذيريا للمستخدمين يحذر من تثبيت هذا البرنامج فيما جرى حذفه من جوجل بلاي”، مضيفة “نحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل هذا الإشعار من خلال التواصل مع Google Play”

وترفض أغلبية واسعة من الإيرانيين استخدام برامج التطبيقات الداخلية للمراسلة الذي صممتها الحكومة مثل “روبيكا، وإيتا، وسروش، وبلد”، حيث تسمح هذه التطبيقات للسلطات بالوصول إلى معلومات المستخدمين الأمر الذي يشكل انتهاكاً للخصوصية.