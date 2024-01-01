برنامج تطوير الثروة الحيوانية يطلق “طعم السعودية” لدعم منتجات الدواجن المحلية

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أطلق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانيــة والســمكية؛ الحملة الوطنية الرقمية “طعم السعودية”, بمشاركة 25 قطاعاً حكومياً، وذلك للتوعية بزيادة النمط الاستهلاكي لمنتجات الدواجن المحلية وفقاً لمسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030 ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري ، أن الحملة تهدف إلى تغيير التوجهات لاستهلاك الدواجن المحلية؛ من خلال تعزيز الصورة الذهنية لدى الجمهور المستهدف بأهمية الدجاج المربى محلياً وتثقيفهم حول القيمة الغذائية للمنتج، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدواجن بالمملكة وزيادة المحتوى والإنتاج المحلي، كما سيسهم ذلك في خلق الفرص الوظيفية، وتحسين جودة الحياة.

وأوضح الشهري أن الإنتاج المحلي للدواجن يتوافق مع المعايير والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب” مشيراً إلى الخطة التوسعية في قطاع إنتاج الدواجن التي تستهدف الوصول إلى (1,620,000) طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (92%) بحلول عام 2025م.

وتأتي الحملة تعزيزاً لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يُذكر أن قطاع الدواجن في المملكة يشهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل عدة أعوام؛ وكانت نتيجتها تطور في قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع الدواجن بشكل خاص.