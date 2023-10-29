برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل للعام 2023م

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حصل برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني على شهادة أفضل بيئة عمل من منظمة Great Place to Work للعام 2023م، وذلك نتيجة لجهود البرنامج المستمرة منذ تأسيسه في إيجاد بيئة عمل مميزة تحفّز على التمكين والتميز والعمل بروح الفريق الواحد.

وعبّر المدير العام التنفيذي للبرنامج الدكتور مشعل المسعد في اجتماع مع منسوبي البرنامج عن سعادته بثقة المنسوبين في المنظومة، الذين كان لهم النصيب الأكبر في تحقيق المستهدفات العملية لبناء منظمة مستدامة، والتي من خلالها يحرص البرنامج كل الحرص على توفير جميع سبل الراحة للموظفين وتقديم كل ما يمكن لحصولهم على بيئة عمل صحية وجاذبة، تعينهم على تأدية مهامهم بكل ثقة وفخر.

وعدّ الحصول على هذه الشهادة دافعًا كبيرًا للاستمرار في التحسين ليصبح البرنامج من أفضل بيئات العمل الحكومية على مستوى المملكة العربية السعودية، محققًا بذلك إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأضاف المدير العام للموارد البشرية لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الأستاذ نايف بن يوسف المعجل في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: “سعدنا جدًّا بحصولنا على هذه الشهادة، لأنها تعكس تحقيق الأهداف الأساسية في بيئة عمل صحية تساعدنا في تحقيق مساعينا لنكون بيئة جاذبة تستقطب الكفاءات الوطنية”.

مما يذكر أن منظمة Great Place to Work من أهم المنظمات العالمية المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل، لقياس مستويات الثقة والفخر والانتماء بين الموظف والمنظومة لبناء بيئة عمل صحية وجاذبة.