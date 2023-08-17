برنامج جودة الحياة يوقِّع مذكرةَ تعاون مع “بوابات الصحة” للتعاون في تعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات

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وقَّع -اليوم-برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مذكرة تعاون مع شركة بوابات الصحة الطبية المتخصصة في بناء وإدارة المنشآت الصحية،ومراكز إعادة تأهيل المدمنين، وغيرها من الخدمات الطبية؛وذلك بهدف التعاون في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات،والإسهام في تعزيز ممارسة الهوايات بين المتعافين من الإدمان؛تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثَّل برنامج جودة الحياة في توقيع مذكرة التعاون،الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر،ومثّل شركة بوابات الصحة الطبية مدير مجلس إدارتها الدكتور عبدالله بن إبراهيم البطحي.

وتهدف مذكرة التعاون بين الجانبين إلى التعاون في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات من خلال الحملات الإعلامية، وزيادة الوعي بالهوايات وتضمينها في خطة العلاج التأهيلي لمدمنين المخدرات،ودعم المتعافين من تعاطي المخدرات بإشراكهم في أندية الهوايات لإعادة دمجهم في المجتمع،وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأُسند إلى برنامج جودة الحياة هدف “تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات” أحد أهداف رؤية المملكة 2030،الذي يندرج ضمنه عدة مبادرات ترتبط بالتوعية ضد المخدرات،ودعم المتعافين وإعادة إدماجهم في المجتمع.