برنامج خدمة ضيوف الرحمن يُعلن عن وظائف شاغرة.. “الشروط ورابط التقديم”

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض.

المسمى الوظيفي المُتاح

وظيفة “مساعد مدير الإستراتيجية والحوكمة”، بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة البـكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو الاقتصاد أو الإحصاء أو أي مجال ذي صــلة، وخبرة 4 سنوات خبرة في الاستشارات الإدارية، والخبرة في صياغة الإستراتيجية وتنفيذها أمر لا بد منه”.

وظيفة “محلل أول محتوى وتقارير”، بالمؤهلات والخبرات التالية: “حاصـل على درجـــة البكالوريوس في اللغة العربية، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية، إدارة الأعـمال أو ما يعادلها، خبرة 3 سنوات في الكتابة والتحرير وإعداد التقارير، وقدرة عالية على الصــياغة والتدقيق اللغوي والإملائي”.

نبذة عن البرنامج

هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلقه الملك سلــــمان بن عـــبد العزيز في مايو 2019، ويستهدف إتاحة فرصة الحج والعمرة والزيارة لأكبر عدد ممكن من المسلمين ويشارك في تنفيذه أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص؛ كما يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة.

طريقة التقديم

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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