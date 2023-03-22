برنامج غذائي لـ “الهلال” في رمضان.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي جواو أوليفيرا، رئيس الجهاز المختص بالتغذية في فريق الهلال الأول لكرة القدم، جهَّز برنامجًا غذائيًّا، يتناســـب مع فترة الصيام خلال شهر رمــضان المبارك، “من حيث توقيت التدريبات والمباريات.

ووفقًا لـ “الرياضية”، يعمل النظام على المحافظة على معدل الأوزان المثالية للاعبين، وكسب السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات المطلوبة، حيث كان الجهاز الفني قد منح لاعبي “الأزرق” إجازةً لمدة أربعة أيام عقب نهاية مواجهة الاتفاق الماضية.

ومن المقرر، أن يعود الجميع، ما عدا الدوليين، إلى التدريبات مســـاء غد، حيث فضَّل عددٌ من لاعبي الفريق العاصمي قضاء إجازتهم القصيرة بالسفر إلى خارج السعودية، بينما توجَّه آخرون إلى خارج مدينة الرياض.

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