برنامج “ندلب” يشارك في معرض “vivatech” بباريس

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يشارك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” في معرض “Vivatech” الذي سيقام في باريس إكسبو سنتر، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2024، عبر مساحة خاصة برواد الأعمال لبرنامج “ألف ميل”، لاستعراض مشاريعهم التقنية، وحلولهم ومنتجاتهم الابتكارية، ومساعدتهم في تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، وإيجاد الفرص النوعية لاستثماراتهم، إضافة إلى تعزيز أثر رؤية السعودية 2030، وإبراز المزايا التنافسية للمملكة من خلال تطور البنى التحتية وتقدمها التقني وجاذبية بيئة الأعمال.

ومن المنتظر أن يسهم هذا الحضور في تعزيز الوعي بأدوار برنامج “ندلب” على المستوى الدولي، ومبادراته وجهوده في تعزيز الاستثمارات وخلق الشراكات الإستراتيجية، بما يساعد على جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، إضافةً إلى إبراز المشاريع الناشئة من برنامج الألف ميل.

كما ستعكس هذه المشاركة مدى التقدم الذي تشهده المملكة في قطاعات حيوية بفرص استثمارية واعدة مثل الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، ويستهدف المعرض الشركات والمستثمرين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الناشئة والباحثين ورواد الأعمال في قطاع التقنية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية وجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الفرص التقنية والابتكارية في تنمية المشاريع في قطاعات البرنامج، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ومواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030.