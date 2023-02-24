برهان جديد.. أنشيلوتي يغامر بمسيرته مع ريال مدريد

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يثق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في قدرات لاعبي الفريق الملكي، لدرجة أنه وضع رهانا جديدا على مسيرته التدريبية.

أنشيلوتي وضع رهانا في بداية الموسم مع لاعبه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، يتعلق بتسجيل 10 أهداف في الموسم، وإن فشل في الأمر، فإنه سيعتزل التدريب مباشرة.

فالفيردي لم يخذل مدربه بتسجيل 12 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بكافة المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.

أنشيلوتي يضع رهانا جديدا في ريال مدريد

ووفقا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية المُقربة من ريال مدريد، فإن أنشيلوتي وضع رهانا جديدا داخل “المرينجي” يتعلق هذه المرة بلاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، فيما يخص قدرته على تجاوز الرقم التهديفي الذي وصل إليه الموسم الماضي.

الصحيفة المدريدية أكدت أن المدرب الإيطالي أخبر فينيسيوس بأنه سيتخطى الرقم التهديفي الخاص بالموسم الماضي، ويرى أنه سيصل إلى معدل أكبر.

فينيسيوس سجل الموسم الماضي مع ريال مدريد 22 هدفا في كافة المسابقات، ويمتلك حاليا 18 هدفا، ما يعني أنه أمامه 5 أهداف لتخطي هذا المعدل.

وأشار المصدر إلى أن أنشيلوتي أبلغ فينيسيوس بأنه سيعتزل التدريب حال فشله في تجاوز هذا الرقم، وطالبه بأن يفعل كما فعل فالفيردي.

ماذا قدم فينيسيوس خلال الموسم الحالي؟

خاض فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما مع ريال مدريد 35 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات والبطولات.

وخلال هذه المباريات، استطاع فينيسيوس جونيور تسجيل 18 هدفا وصناعة 9 أهداف، والفوز بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونجح فينيسيوس في قيادة الملكي نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في التاريخ، بالفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية 5-3.

كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب المساهمة في إسقاط ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-2 قبل أيام قليلة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

“فيني” سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ليدخل تشكيلة أفضل لاعب في مباريات الذهاب، بالإضافة إلى أنه حصل على جائزة اللاعب الأفضل بنفس الدور.