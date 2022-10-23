برواتب تبدأ من 5000 ريال.. المجلس الثقافي البريطاني يُعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت المجلس الثقافي البريطاني بالرياض عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة، وذلك في مختلف المؤهلات (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في إدارات ووحدات المجلس؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة من المجلس الثقافي البريطاني بالرياض

وأوضح المجلس الثقافي البريطاني “British Council”، عن توفر وظائف تبدأ من راتب 5000 ريال وأكثر، في التخصصات القانونية، والإدارية، والمالية، فضلًا عن توفير مزايا مثل

بدل سكن, وبدل نقل.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في المجلس الثقافي البريطاني “British Council، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

المسمى الوظيفي:

مسؤول العلاقات الحكومية

تقديم خدمات دعم فعالة لجميع الموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية في أنشطتهم اليومية فيما يتعلق بالشؤون والخدمات الحكومية، ولضمان تقديم الخدمات المهنية في الوقت المناسب إلى المجلس الثقافي البريطاني وموظفيه للامتثال لسياسات وإرشادات الموارد البشرية، وقوانين العمل السعودية.

والمجلس الثقافي البريطاني الخاصة بها استراتيجيات وأهداف وتسهيل متطلبات التنقل وجهود نحو استكمال عملية ودورة التنقل بنجاح.

المؤهلات والخبرة

1-متطلبات اللغة: إتقان اللغة الإنجليزية وكذلك العربية (كتابة وتحدثاً)

2-شهادة مع تخصص في إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة أو القانون أو خبرة معادلة.

3-ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في إدارة العلاقات الحكومية في منظمة متعددة الثقافات.

4-مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر باستخدام Microsoft Office والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية

5-معرفة نظام SAP باستخدام وظيفة الشراء.

عن المجلس الثقافي البريطاني بالرياض

تقدم مراكز تعليم المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية تدريبًا على اللغة الإنجليزية في الرياض وجدة والخبر لآلاف من الشبان والشابات السعوديين كل عام في مقرنا الخاص وخارج الموقع في الشركات وفي معاهد التدريب الشريكة.

جميع المراكز لديها دورات عامة في اللغة الإنجليزية في مراكزها التعليمية وتقدم تدريبًا خارج الموقع للعملاء من الشركات، والتي تختلف من وزارات حكومية إلى شركات خاصة، فصولنا مجهزة بـ IWBs، والمناهج التعليمية الرقمية والاتصال بالإنترنت.

ويحضر حوالي 1000 من المتعلمين الصغار والطلاب البالغين دورات في كل فصل دراسي، ويدرسون اللغة الإنجليزية العامة والتحضير لامتحان IELTS.

و يوجد برنامج شركة خارج الموقع متنامٍ، يلتزم فريق إدارة برنامج أبرز المساهمين في الرياض بثقافة التطوير المهني وتحفيز المعلمين على السعي ليكونوا في أفضل حالاتهم،وهناك ايضًا جلسات INSETT منتظمة.

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