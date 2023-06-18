برواتب تنافسية ومزايا متعددة.. شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف (إدارية، تقنية، قانونية ،هندسية) في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي تطوير أعمال (Consultant In Business Developer)

– أخصائي التحول الرقمي (Consultant Digital Transformation)

– أخصائي أول الابتكار (Innovation Senior Consultant)

– أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع (Senior PMO Specialist)

– مساعد مدير تدقيق تقنية المعلومات (Assistant Manager-IT Audit)

– عالم بيانات (Data Scientist Principal-Data Analytics)

– مدير أول التميز في الأعمال التجارية (Senior Manager-Business Excellence)

– مستشار فني مشارك (Associate Technical Consultant-Integration Developer)

– مستشار الحوكمة والامتثال (Consultant-Governance and Compliance)

– مستشار أول تطوير الجافا المتكامل (Senior Consultant -Full Stack Java Developer)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– نظم المعلومات الإدارية

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإدارة العامة

– الأعمال التجارية

– المحاسبة

– المالية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– تطوير الأعمال

– تحليل الأعمال

– علم البيانات

– التسويق

– الإحصاء

– الرياضيات

– القانون

– هندسة صناعية

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– مكافأة للإقلاع عن التدخين.

– مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة.

– حاسب محمول بنصف القيمة.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ولوظائف المستشارين يمكن التقديم من خلال موقع الشركة:اضغط هنا