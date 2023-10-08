بروتينات “الفطر” تقي من السمنة والقلب

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كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين قاموا بتغيير مصدر البروتين من اللحوم إلى الفطر، أظهروا تحسناً ملحوظاً في معدلات الكوليسترول الضار في الدم المسبب لأمراض السمنة والقلب خلال أسبوعين فقط.

ووجد الباحثون بجامعة “نورثمبريا” في المملكة المتحدة، أن المشاركين الذين تناولوا منتجات بروتينات الفطر كبديل شائع للحوم الحمراء والمصنعة، شهدوا انخفاضاً بنسبة 12% في الكوليسترول الضار LDL وانخفاضاً بنسبة 7% في إجمالي الكوليسترول مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم.

ويتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في وفاة واحد من كل 4 مصابين بأمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة يومياً، إلى جانب تسببه في أمراض خطيرة كالسمنة المفرطة والسكري من النوع الثاني.