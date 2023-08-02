بروتين يكشف الخرف قبل 7 سنوات من ظهوره

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أظهرت دراسة طويلة الأمد أجراها باحثون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه يُمكن تشخيص الإصابة بالخرف عبر قياس مستويات بروتين NPTX2 في الدم، وذلك قبل ظهور الأعراض بنحو 7 سنوات.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية “Annals of Neurology” الطبية، أن انخفاض مستويات السائل الشوكي من هذا البروتين المرتبط بالتعلم والذاكرة، يمكن أن يكون مؤشراً مبكرًاً على ضعف الإدراك الخفيف (MCI) حتى 7 سنوات قبل ظهور الأعراض.

وأشارت النتائج إلى أن 88% من المصابين بالخرف كان لديهم مستويات أقل من بروتين NPTX2 بنحو 15% مقارنة بغيرهم، وذلك بعد حساب مستويات العلامات الحيوية الأساسية لمرض الزهايمر والعوامل الوراثية.