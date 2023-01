بريطانيا: أوكرانيا ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار

المناطق_متابعات

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن كييف ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار شرق البلاد، رغم هجمات قوات “فاغنر” الروسية.

وأضافت في التقرير اليومي عبر حسابها في تويتر، اليوم الاثنين، أنه “خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمر القتال العنيف في كل من قطاعي كريمينا وباخموت في جبهة دونباس. اعتباراً من 15 يناير 2023، احتفظت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه مؤكد بمواقعها في سوليدار، شمال باخموت، في مواجهة هجمات مجموعة فاغنر المستمرة”.

واندلع قتال عنيف في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة التي تعمل في استخراج الملح، لكن أوكرانيا تؤكد أن قواتها لا تزال تقاتل.

إذا نجحت القوات الروسية في السيطرة الكاملة على سوليدار، فإن ذلك سيسمح لها بالاقتراب من مدينة باخموت الأكبر.

واحتدمت معركة من أجل السيطرة على باخموت منذ شهور، وتسببت في خسائر كبيرة في كلا الجانبين.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 January 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023