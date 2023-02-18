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بريطانيا.. ارتفاع حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 9:28 صباحًا

أظهرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية لا تزال مرتفعة في المملكة المتحدة، إذ إنها تتماشى الآن مع المستويات التي شوهدت خلال موسم الذروة الماضي في 2017 إلى 2018.

وأكد مدير قسم الحوادث في وكالة الأمن الصحي البريطانية الدكتور ديرين ريدي، أن البكتيريا المسببة للعدوى لا تزال منتشرة بمستويات عالية.

عدوى الحمى القرمزية
كما دعا إلى أخذ الحذر والحيطة، والتواصل مع الطبيب العام في حال ظهور الأعراض التالية: الحمى والتهاب الحلق وصعوبة البلع والطفح الجلدي.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي أنه خلال هذا الموسم، كان هناك 262 حالة وفاة في جميع الفئات العمرية في إنجلترا، والتي تشمل 32 طفلاً دون سن 18 عامًا.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 9:28 صباحًا
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