بريطانيا تتبرع بجزء من مبيعات سبائك ذهب تحمل صورة الكعبة المشرفة لإنقاذ الأرواح

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أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم (الجمعة)، أنها ستتبرع بنسبة 2.5% من مبيعاتها من سبائك ذهب تحمل صورة الكعبة المشرفة لدعم الجهود الإنسانية.

وأوضحت الدار الملكية، أن التبرع سيكون طوال شهر رمضان، لصالح منظمة الإغاثة الإسلامية، وذلك لمساعدتها في جهود إنقاذ الأرواح حول العالم.

وكانت دار سك العملة الملكية البريطانية، قد أعلنت (الجمعة الماضية)، إصدار سبائك ذهبية عليها صورة الكعبة المشرفة من وزن الـ 20غرامًا، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

وأشارت الدار إلى أن 3 من هذه السبائك، والتي يبلغ سعر الواحدة أكثر من 1119 جنيها استرلينيا، سيتم التبرع بها لصالح ضحايا الزلزال الذي ضــرب تركيا وسوريا مؤخرًا، خلال حملة لجمع التبرعات تشارك فيها الدار.