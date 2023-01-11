بريطانيا تستأنف إجراء فحص «PCR» للوافدين من الصين

وفي ديسمبر 2022، خففت الحكومة الصينية من إجراءات مكافحة COVID -19، ما أثر سلبًا على الاقتصاد، وسلاسل الإنتاج، والسياحة، والتجارة العالمية، وفي الـ 8 من يناير الجاري، ألغت الصين الحجر الصحي، واختبار PCR للوافدين إلى أراضيها، كجزء من تخفيف التدابير المضادة للأوبئة والابتعاد عن سياسة “صفر كوفيد”.