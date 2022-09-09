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بريطانيا تشهد 4 تغييرات جديدة بعد وفاة الملكة إليزابيث

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 8:36 صباحًا
President Joe Biden greets BritianÕs Prince Charles, Tuesday, November 2, 2021, during the COP26 U.N. Climate Change Conference at the Scottish Event Campus in Glasgow, Scotland. (Official White House Photo by Adam Schultz) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتولي ابنها تشارلز العرش، تشهد بريطانيا العديد من التغييرات، وتنتهي حقبة زمنية؛ لتبدأ أخری بمصطلحات ومعطيات جديدة، تناسب الوضع المستقبلي للدولة العظمى.

«حفظ الله الملك».. هكذا ستتغير كلمات النشيد الوطني البريطاني، بعد أن ظل سبعين سنة، حفظ الله الملكة.

العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثًا، ستشهد تغييرًا؛ حيث سيتم وضع وجه الملك، مع الاحتفاظ بالعملات القديمة حتى تختفي تدريجيًا.

ومع ذلك، فإن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تمامًا كما بقي العديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الراحلة.

في حين سيصبح كبار المحامين مستشارين للملك بدلًا من مستشاري الملكة، وستتغير الألقاب القانونية الأخرى التي تستخدم لفظ الملكة إلى كلمة الملك.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 8:36 صباحًا
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shimaa mohamed

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